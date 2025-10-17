Dem SV Seegrehna gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Friedersdorf mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 100 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Wittenberg/MTU. Die 100 Besucher Sportstätte Gebrüder Grabsch haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger schlugen die Gäste aus Friedersdorf mit 3:1 (2:1) souverän.

Christoph Thauer traf für den SV Seegrehna in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Martin Jäckel den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

27. Minute: SV Seegrehna liegt mit 2:0 vorne

Es sah nicht gut aus für Friedersdorf. Aber dann musste der SV Seegrehna auch mal einstecken. Torwart Jamiro Scherbaum konnte den Ball von Hannes Janssen nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Friedersdorf kassierte einmal Gelb. Der SV Seegrehna hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Furchner.

13 Minuten nach der Pause konnte Hendrik Kruse (Seegrehna) den Ball über die Linie bringen (58.). Mit 3:1 verließen die Wittenberger den Platz als Sieger. Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Wittenberger haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Friedersdorf

SV Seegrehna: Scherbaum – Gäbelt, Jäckel, Griedel, Ruprecht, Stark, Trenkel (59. Hesse), Weise (87. Raiskup), Kruse, Geißler, Thauer

SV Friedersdorf: Fleischer – Fischer (58. Kauna), Seiring, Siverchuk, Rohde (55. Hartmann), Janssen, Stolzenhain (58. Plomitzer), Jefkay, Mieth, Kökel (86. Krasnokutskyi), Walter

Tore: 1:0 Christoph Thauer (11.), 2:0 Martin Jäckel (27.), 2:1 Hannes Janssen (45.), 3:1 Hendrik Kruse (58.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Clemens Bartlau, Lutz Marschhausen; Zuschauer: 100