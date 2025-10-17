Dem VfB 1906 Sangerhausen gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den FSV Barleben 1911 e. V. mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 132 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Die 132 Besucher des Friesenstadions haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt.

Es waren bereits 32 Minuten des Spiels vergangen, als Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. musste einmal Gelb hinnehmen (36.). In der zweiten Halbzeit setzte Sangerhausen noch einen drauf: In Minute 53 wurde das zweite Tor durch Mika Scholz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Schäffner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1906 Sangerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 e. V. beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick, Schulz (76. Bühling), Worch, Schneider (86. Bärwolf), Sonnenberg, Schäffner, Kern, Hildebrandt, Scholz, Husung

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Wasylyk (76. Instenberg), Duda, Lohse, Jespersen, Röhl, Zander, Priese, Magnus (65. Koch), Laabs (65. Klajdi), Pung (74. Hamidovic)

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (32.), 2:0 Mika Scholz (53.), 3:0 Kevin-Eugenio Schäffner (56.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Oskar Schubert; Zuschauer: 132