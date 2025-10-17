Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber SC Bernburg gegen den BSV Halle-Ammendorf ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Bernburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SC Bernburg und BSV Halle-Ammendorf ist gleichauf geendet.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Laurenz Hoffmann (BSV Halle-Ammendorf) netzte dann spät in Spielminute 71 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

1:1 im Duell zwischen SC Bernburg und BSV Halle-Ammendorf – 87. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Jamie Liam Bichtemann kam rein für Felix Hilmer und Pepe Streithoff für Cedrik Staat. Auf der Gastseite sprangen Dmytro Piven für Max Matthias Kowalski und David Hotopp für Vincent Meyer ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Jamie Liam Bichtemann den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Bernburger Team erzielte (87.). In Spielminute 94 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Bernburger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – BSV Halle-Ammendorf

SC Bernburg: Friedrich – L. Lange, Staat (80. Streithoff), Krüger, Hilmer (72. Bichtemann), Raeck, Heitzmann, F. Lange, Becker, Fahland (89. Schmidt), Schauer

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Kunze, Schöneck, Piontek, Pannier, Winkler (87. Hartmann), Meyer (82. Hotopp), Englich, Kowalski (75. Piven), Schmitz, Hoffmann (87. Agwu)

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (71.), 1:1 Jamie Liam Bichtemann (87.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Robin Knobloch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 115