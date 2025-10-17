Dem SV Seegrehna gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Friedersdorf mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 100 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Wittenberg/MTU. Die 100 Besucher Sportstätte Gebrüder Grabsch haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger schlugen die Gäste aus Friedersdorf mit 3:1 (2:1) souverän.

Christoph Thauer (SV Seegrehna) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Martin Jäckel den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

SV Seegrehna in Minute 27 2:0 in Führung

Es sah nicht gut aus für Friedersdorf. Aber dann musste der SV Seegrehna auch mal einstecken. Torwart Jamiro Scherbaum konnte den Ball von Hannes Janssen nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Friedersdorf steckte einmal Gelb ein. Der SV Seegrehna hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Furchner.

Das letzte Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Halbzeitpause, als Hendrik Kruse den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (58.). Damit war der Triumph der Wittenberger entschieden. Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Seegrehna sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Friedersdorf

SV Seegrehna: Scherbaum – Kruse, Gäbelt, Stark, Griedel, Ruprecht, Jäckel, Weise (87. Raiskup), Trenkel (59. Hesse), Thauer, Geißler

SV Friedersdorf: Fleischer – Siverchuk, Rohde (55. Hartmann), Fischer (58. Kauna), Jefkay, Janssen, Walter, Stolzenhain (58. Plomitzer), Kökel (86. Krasnokutskyi), Seiring, Mieth

Tore: 1:0 Christoph Thauer (11.), 2:0 Martin Jäckel (27.), 2:1 Hannes Janssen (45.), 3:1 Hendrik Kruse (58.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Clemens Bartlau, Lutz Marschhausen; Zuschauer: 100