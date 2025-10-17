Dem SV Blau-Weiß Dölau glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SG Rot-Weiß Thalheim mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 149 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 149 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Thalheim mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von René Rath am Ende der ersten Halbzeit, als Theodor Luiz Rappsilber für Dölau traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 41 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

SV Blau-Weiß Dölau in Minute 64 2:0 in Führung

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Justin Kreideweiß, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (64.). In Spielminute 82 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Kreideweiß (85. Kamm Al Azzawe), Redmann, Köhler (69. Grüneberg), A. Hensen, Gros, A. O. Haensch (73. Burghardt), H. Hensen, Giese (61. Scheffler), Groß, Rappsilber (78. Geyer)

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schmökel, May, Kuras, Zawada (61. Sonco), Wróblewski (78. Yaghobi), Ndour, Seniura, Mrozik (46. Bakkush), Prielipp (85. Zahrt), Schinkel

Tore: 1:0 Theodor Luiz Rappsilber (41.), 2:0 Justin Kreideweiß (64.); Schiedsrichter: Martin Wadewitz (Leipzig); Assistenten: Patrick Schalkowski, Kevin Klotz; Zuschauer: 149