Fußball-Landesklasse 3: An diesem Wochenende hat die VfB Germania Halberstadt 2 im eigenen Stadion eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt unterlag das Team von Denis Becker mit 2:6 (1:2).

Halberstadt/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich die VfB Germania Halberstadt 2 und der SC Germ.1993 Kroppenstedt am Freitag 2:6 (1:2) getrennt.

Manuel Hoffmann traf für den SC Germ.1993 Kroppenstedt in Minute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Niko Menge den Ball ins Netz (14.).

VfB Germania Halberstadt 2 Kopf an Kopf mit SC Germ.1993 Kroppenstedt – 1:1 in Minute 14

Unentschieden. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Manuel Hoffmann verschaffte seinem Team drei weitere Tore (37., 61., 67.). Es wollte den Kroppenstedtern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Fabian Zeidler schoss und traf in der 70. Spielminute. Brenzlich wurde die Situation für die Kroppenstedter nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 2:5. Christian Conrad versenkte den Ball in Minute 80. Spielstand 5:2 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Am Ende der Partie sollte es dem SC Germ.1993 Kroppenstedt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Hoffmann den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:6 erweiterte (90.+4). Damit war der Erfolg der Kroppenstedter gesichert. In Spielminute 94 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Simon (67. Allner), Theile, Genschmar, Eckert, Lippoldt, Zeidler, Wenig, Menge (67. Tunsch), Conrad, Dannhauer

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Gruhle (90. Franke), Sommermeyer, Böttger, Helbig, Burger (61. Stein), Seibert, Hoffmann, Tobisch (90. Mohr), Conrad, Liehr (83. Scheunert)

Tore: 0:1 Manuel Hoffmann (11.), 1:1 Niko Menge (14.), 1:2 Manuel Hoffmann (37.), 1:3 Daniel Tobisch (61.), 1:4 Daniel Tobisch (67.), 2:4 Fabian Zeidler (70.), 2:5 Christian Conrad (80.), 2:6 Manuel Hoffmann (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 85