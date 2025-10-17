Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 132 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V. freuen.

Sangerhausen/MTU. Die 132 Besucher des Friesenstadions haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten das Team aus Barleben mit 3:0 (1:0) souverän.

Es waren schon 32 Minuten des Spiels vergangen, als Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. steckte einmal Gelb ein (36.). In der zweiten Halbzeit setzte Sangerhausen noch einen drauf: In Minute 53 wurde ein weiteres Tor durch Mika Scholz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

VfB 1906 Sangerhausen führt mit 2:0 – 53. Minute

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Schäffner den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (56.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1906 Sangerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 e. V. beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Worch, Kern, Scholz, Schulz (76. Bühling), Sonnenberg, Schneider (86. Bärwolf), Hildebrandt, Husung, Schäffner, Weick

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Zander, Lohse, Magnus (65. Koch), Duda, Laabs (65. Klajdi), Jespersen, Pung (74. Hamidovic), Priese, Wasylyk (76. Instenberg), Röhl

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (32.), 2:0 Mika Scholz (53.), 3:0 Kevin-Eugenio Schäffner (56.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Oskar Schubert; Zuschauer: 132