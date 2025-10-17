Klar unterlegen zeigte sich die VfB Germania Halberstadt 2 in der Partie gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 2:6 (1:2).

Halberstadt/MTU. Am Freitag haben sich die VfB Germania Halberstadt 2 und der SC Germ.1993 Kroppenstedt ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:6 (1:2).

Manuel Hoffmann (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Niko Menge den Ball ins Netz (14.).

Minute 14 VfB Germania Halberstadt 2 und SC Germ.1993 Kroppenstedt im Gleichstand – 1:1

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Kroppenstedter konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Manuel Hoffmann verschaffte seinem Team drei weitere Tore (37., 61., 67.). Die Halberstädter blieben ihnen auf den Fersen. Fabian Zeidler versenkte den Ball in der 70. Spielminute. Brenzlich wurde es für die Kroppenstedter nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 2:5 aus. Christian Conrad traf in Spielminute 80. Spielstand 5:2 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Hoffmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:6 zu erweitern (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Lippoldt, Genschmar, Eckert, Conrad, Simon (67. Allner), Menge (67. Tunsch), Wenig, Zeidler, Dannhauer, Theile

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Seibert, Burger (61. Stein), Sommermeyer, Gruhle (90. Franke), Conrad, Liehr (83. Scheunert), Hoffmann, Helbig, Böttger, Tobisch (90. Mohr)

Tore: 0:1 Manuel Hoffmann (11.), 1:1 Niko Menge (14.), 1:2 Manuel Hoffmann (37.), 1:3 Daniel Tobisch (61.), 1:4 Daniel Tobisch (67.), 2:4 Fabian Zeidler (70.), 2:5 Christian Conrad (80.), 2:6 Manuel Hoffmann (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 85