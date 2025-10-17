Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der SV Blau-Weiß Dölau vor 149 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim freuen.

Halle/MTU. Die 149 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Thalheim mit 2:0 (1:0) souverän.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von René Rath am Ende der ersten Halbzeit, als Theodor Luiz Rappsilber für Dölau traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 41 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

64. Minute: SV Blau-Weiß Dölau führt mit zwei Toren

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Justin Kreideweiß (Dölau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (64.). Mit 2:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. In Spielminute 82 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Rappsilber (78. Geyer), Groß, Köhler (69. Grüneberg), A. Hensen, Giese (61. Scheffler), Redmann, Kreideweiß (85. Kamm Al Azzawe), A. O. Haensch (73. Burghardt), Gros, H. Hensen

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schmökel, Ndour, May, Mrozik (46. Bakkush), Zawada (61. Sonco), Kuras, Schinkel, Wróblewski (78. Yaghobi), Seniura, Prielipp (85. Zahrt)

Tore: 1:0 Theodor Luiz Rappsilber (41.), 2:0 Justin Kreideweiß (64.); Schiedsrichter: Martin Wadewitz (Leipzig); Assistenten: Patrick Schalkowski, Kevin Klotz; Zuschauer: 149