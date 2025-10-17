Eine bittere Schlappe erlitt die VfB Germania Halberstadt 2 an diesem Freitag auf heimischem Platz gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 85 Zuschauern mit 2:6 (1:2).

Halberstadt/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich die VfB Germania Halberstadt 2 und der SC Germ.1993 Kroppenstedt am Freitag 2:6 (1:2) getrennt.

In Minute 11 schoss Manuel Hoffmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Niko Menge den Ball ins Netz (14.).

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Germania Halberstadt 2 gegen SC Germ.1993 Kroppenstedt – Minute 14

1:1. Die Kroppenstedter schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Manuel Hoffmann verschaffte seinem Team drei weitere Tore (37., 61., 67.). Die Halberstädter blieben ihnen auf den Fersen. Fabian Zeidler traf in Spielminute 70. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Christian Conrad versenkte den Ball in Minute 80. Spielstand 5:2 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In der Nachspielzeit nutzte der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Hoffmann (Kroppenstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+4). Mit 6:2 verließen die Kroppenstedter den Platz als Sieger. In Spielminute 94 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Wenig, Theile, Simon (67. Allner), Menge (67. Tunsch), Zeidler, Conrad, Eckert, Dannhauer, Lippoldt, Genschmar

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Gruhle (90. Franke), Böttger, Helbig, Conrad, Tobisch (90. Mohr), Liehr (83. Scheunert), Sommermeyer, Hoffmann, Burger (61. Stein), Seibert

Tore: 0:1 Manuel Hoffmann (11.), 1:1 Niko Menge (14.), 1:2 Manuel Hoffmann (37.), 1:3 Daniel Tobisch (61.), 1:4 Daniel Tobisch (67.), 2:4 Fabian Zeidler (70.), 2:5 Christian Conrad (80.), 2:6 Manuel Hoffmann (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 85