Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SC Bernburg und BSV Halle-Ammendorf am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Bernburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SC Bernburg und BSV Halle-Ammendorf ist auf Augenhöhe geendet.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Laurenz Hoffmann (BSV Halle-Ammendorf) netzte dann spät in Spielminute 71 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Minute 87 SC Bernburg gleichauf mit BSV Halle-Ammendorf – 1:1

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Jamie Liam Bichtemann ersetzte Felix Hilmer und Pepe Streithoff kam rein für Cedrik Staat. Auf der Gastseite sprangen Dmytro Piven für Max Matthias Kowalski und David Hotopp für Vincent Meyer ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Jamie Liam Bichtemann (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bernburg erreichen (87.). In Spielminute 94 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Der SC Bernburg rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – BSV Halle-Ammendorf

SC Bernburg: Friedrich – F. Lange, Hilmer (72. Bichtemann), Staat (80. Streithoff), Raeck, Fahland (89. Schmidt), Krüger, Becker, Heitzmann, Schauer, L. Lange

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Meyer (82. Hotopp), Schmitz, Kunze, Kowalski (75. Piven), Schöneck, Englich, Winkler (87. Hartmann), Piontek, Hoffmann (87. Agwu), Pannier

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (71.), 1:1 Jamie Liam Bichtemann (87.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Robin Knobloch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 115