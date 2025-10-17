Der VfB 1906 Sangerhausen errang am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 132 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V..

Sangerhausen/MTU. Die 132 Besucher des Friesenstadions haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen die Gäste aus Barleben mit 3:0 (1:0) souverän.

Kevin-Eugenio Schäffner (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FSV Barleben 1911 e. V. kassierte einmal Gelb (36.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Mika Scholz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

VfB 1906 Sangerhausen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 53. Minute

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Schäffner den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (56.). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1906 Sangerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 e. V. beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick, Kern, Worch, Schäffner, Sonnenberg, Scholz, Schulz (76. Bühling), Husung, Schneider (86. Bärwolf), Hildebrandt

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Pung (74. Hamidovic), Röhl, Jespersen, Zander, Wasylyk (76. Instenberg), Lohse, Laabs (65. Klajdi), Priese, Magnus (65. Koch), Duda

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (32.), 2:0 Mika Scholz (53.), 3:0 Kevin-Eugenio Schäffner (56.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Oskar Schubert; Zuschauer: 132