Beim ersten von zwei Riesentorläufen in Kanada ist die Vizeweltmeisterin aus Neuseeland nicht zu schlagen. Die Deutschen landen weiter hinten als noch zuletzt.

Tremblant - Alice Robinson hat den Riesenslalom von Tremblant gewonnen und ihre derzeitige Ausnahmeform in der Disziplin unterstrichen. Die Skirennfahrerin aus Neuseeland siegte mit fast einer Sekunde Vorsprung vor der Kroatin Zrinka Ljutic und der kanadischen Lokalmatadorin Valerie Grenier. Alpin-Star Mikaela Shiffrin aus den USA fiel von Zwischenrang drei nach dem ersten Durchgang im Finale noch auf den sechsten Platz zurück.

Die deutschen Starterinnen verpassten die Top Ten. Emma Aicher schaffte als Zwölfte in ihrer schwächsten Disziplin immerhin einen Erfolg und landete so weit vorn wie nie im Weltcup. Lena Dürr beendete das Rennen auf Platz 21. Die erfahrene DSV-Sportlerin hatte vor einer Woche in Copper Mountain noch mit Rang sechs überzeugt. Diesmal aber unterlief ihr ein schwerer Fehler im ersten Lauf, durch den sie ihre Chancen auf eine Spitzenplatzierung verspielte.

Am Sonntag (16.00/19.00 Uhr MEZ) steht in dem Skigebiet in der Nähe von Montreal ein zweiter Riesentorlauf an. Dann ist Vizeweltmeisterin Robinson wieder Favoritin. Auch für die Männer ist in Beaver Creek in den USA ein Riesenslalom an (17.00/20.00 Uhr/MEZ) geplant.