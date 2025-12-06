Kein Punktgewinn für SC Freital: Im eigenen Stadion musste das Team am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den RSV Eintracht 1949 einstecken.

Freital/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SC Freital und RSV Eintracht 1949 mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 214 Zuschauer waren in der WGF-Arena Stadion des Friedens live dabei.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Matthias Steinborn via Strafstoß die Gäste in Führung (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: SC Freital – RSV Eintracht 1949

SC Freital: Kamenz – Menz, Von Brezinski, Heidler, Wermann (79. Michael), Herold (90. Ohnesorge), Adler, Schiemann (68. Weidauer), Frenzel (79. Böcker), Horschig, Fluß (68. Schulze)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Fron, Mustapha, Kruska, Hellwig, Samson, Wurster (88. Yatkiner), Plumpe (79. Jupolli), Krüsemann (79. Ekalle), Steinborn, Güllmeister

Tore: 0:1 Matthias Steinborn (62.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Paul Baudis, Paul Bräuer; Zuschauer: 214