Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 72 Besuchern auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 geboten. Die Magdeburger setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Altenweddingen durch.

Stefan Fischer traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Spielminute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Patrick Oeding den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Minute 39: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt baut Führung auf 2:0 aus

In Minute 58 fiel das letzte Tor der Partie. 13 Minuten nach Anpfiff gelang es Jannes Krüger, den Ball ins Netz zu befördern und den Sülzetalern noch ein Tor zu bescheren (58.). Die Magdeburger haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Alali Alhamad, Hildebrandt, Oeding, Reuper (90. Ladewig), Fischer, Kutz (90. Koopmann), Schulz, Klawunn (75. Rohde), Iyamu (30. Wegelin), Rasche

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Zywotek (46. Rein), Schwarz, Harnau, Schlieter (90. Deike), Selent (46. Mootz), Krüger, Dethlefsen, Richter, Wendland (85. Thielecke), Winkelmann

Tore: 1:0 Stefan Fischer (17.), 2:0 Patrick Oeding (39.), 2:1 Jannes Krüger (58.); Zuschauer: 72