Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der TuS Kochstedt und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

Eric Landgraf (TuS Kochstedt) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Dessauer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Laszlo Csehil der Torschütze (67.).

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Lucas Pabstmann konnte seinem Team in Minute 69 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Am Ende der Partie sollte es dem TuS Kochstedt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Davey-Jerome Richter den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Dessauer Team errang (90.+3). Die Dessauer sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

TuS Kochstedt: Rosner – Landgraf (57. Streuber), Friedrich (71. Hajowsky), Buschmann, Strokosch (61. Krüger), Ihbe, Zabel, Böhme, Hensen, Zuchowski, Richter

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Mißner, König, Jentzsch (61. Schneidewind), Eberhard, Pabstmann (71. Kirchhoff), Nelles (80. Achilles), Csehil, Strobel, Tran Nguyen Gia, Riediger

Tore: 1:0 Eric Landgraf (15.), 1:1 Laszlo Csehil (67.), 1:2 Lucas Pabstmann (69.), 2:2 Davey-Jerome Richter (90.+3); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Assistenten: Stephan Gräfe, Karsten Lück; Zuschauer: 35