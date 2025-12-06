Für den Gastgeber FC Einheit Rudolstadt endete das Duell mit dem FC Grimma am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Rudolstadt/MTU. Der FC Einheit Rudolstadt und der FC Grimma haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (1:0). Schiedsrichter Tom Heilmann (Michendorf) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Es waren schon 24 Minuten des Spiels vergangen, als Emilio Heß für Rudolstadt traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Rudolstädter konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Kevin Werner der Torschütze (48.).

Unentschieden. Grimmas Toni Ziffert konnte seinem Team in Minute 53 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

In Minute 78 fiel der finale Treffer der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Maximilian Schlegel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Rudolstädter zu erreichen (78.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Grimma

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Starke (90. Riemer), Rühling (72. Schneider), Smyla, Krahnert (72. Floßmann), Schlegel, Heß (90. Barthel), Zerrenner, Kponton (46. Ensenbach), Frackowiak, Rupprecht

FC Grimma: Lumpitzsch – Bartsch, Rieger, Spreitzer, Mattheus (61. Tröger), Katzenberger, Kind (70. Janz), Vogel, Ziffert, Markus (75. Cap), Werner

Tore: 1:0 Emilio Heß (24.), 1:1 Kevin Werner (48.), 1:2 Toni Ziffert (53.), 2:2 Maximilian Schlegel (78.); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Jonas Marx, Steen Mühlenbeck; Zuschauer: 100