Kronplatz - Die Neuseeländerin Alice Robinson hat den Riesenslalom am Kronplatz gewonnen. Die 23-Jährige fuhr mit einem starken Lauf im zweiten Durchgang noch auf Platz eins und feierte den vierten Weltcupsieg ihrer Karriere. Robinson hatte bei dem alpinen Ski-Event in den Dolomiten 0,56 Sekunden Vorsprung vor der Schweizerin Lara Gut-Behrami. Dritte wurde Paula Moltzan aus den USA (+0,94).

Die Weltcup-Gesamtführende Federica Brignone aus Italien lag nach dem ersten Lauf noch in Führung, schied im zweiten Durchgang aber frühzeitig aus. Auch die Schwedin Sara Hector kam im zweiten Lauf nicht ins Ziel. Robinson übernahm mit ihrem ersten Weltcupsieg seit vier Jahren auch die Führung im Riesenslalom-Weltcup.

Deutsche ohne Chance

Für das deutsche Frauen-Team bleibt der Riesenslalom die schwierigste Disziplin: Lena Dürr - eigentlich eine Slalom-Spezialistin - schaffte es in Südtirol als einzige DSV-Athletin in den zweiten Durchgang und wurde am Ende 22. (+3,48 Sekunden).

Am nächsten Wochenende stehen die Heim-Rennen in Garmisch-Partenkirchen mit einer Abfahrt (Samstag) und einem Super-G (Sonntag) an. Die Männer sind beim Klassiker in Kitzbühel am Start.