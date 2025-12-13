Der SV Eintracht Elster unter Leitung von Trainer Marvin Richter feierte einen überlegenen Erfolg über die SG Empor Waldersee mit einem 5:0 (4:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Zahna-Elster/MTU. Die 55 Besucher des Elster Bau Sportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zahna-Elsteraner schlugen die Gäste mit 5:0 (4:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Daniel von Nessen (Schönwölkau) eine Gelbe Karte an die Zahna-Elsteraner (10.). Eric Schutzsch (SV Eintracht Elster) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Nach kurzer Zeit leisteten die Gäste sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Jan Sascha Schulze den Ball ins eigene Tor und brachte den Hausherren einen weiteren Vorsprung (23.).

23. Minute: SV Eintracht Elster liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lennox Witzel traf in Minute 26 und Martin Kase in Minute 32. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Damon Schüler kam rein für Lennox Witzel und Yannick Schüler für Martin Kase. Auf der Gastseite sprangen Raul Loppnow für Jason Schilling und Damien Simon für Adrian Elias Westendorf ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Die SG Empor Waldersee kassierte einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Yannick Schüler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (89.). Damit war der Sieg der Zahna-Elsteraner entschieden. In Spielminute 89 handelte sich die SG Empor Waldersee noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG Empor Waldersee

SV Eintracht Elster: Juhasz – Schneider, Schutzsch (83. Donath), L. Witzel (66. D. Schüler), Kase (66. Y. Schüler), M. Witzel, T. Richter, Engelhardt, Dietze (76. Göbel), Lavrov, Schuschke (89. Zoberbier)

SG Empor Waldersee: Bahn – Schäfer (7. Rubitzsch), Griebner, Schulze, Bruch (83. Hofmann), Gaedke, Schilling (70. Loppnow), Vogel, Chebbah, Eckardt (80. Samaniega Lopez), Westendorf (70. Simon)

Tore: 1:0 Eric Schutzsch (18.), 2:0 Jan Sascha Schulze (23.), 3:0 Lennox Witzel (26.), 4:0 Martin Kase (32.), 5:0 Yannick Schüler (89.); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Schauseil; Zuschauer: 55