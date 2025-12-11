Im WM-Qualifikationsspiel gegen Zypern debütierte Welp für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Was seine persönliche Premiere so besonders macht.

"Basketball war meine Rettung": Collin Welp vom Syntainics MBC spricht über sein emotionales Nationalmannschaftsdebüt

Weißenfels. Wie es sich angefühlt hat, zum ersten Mal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen? Collin Welp erinnert sich genau an den Moment: „Als ich mir das Trikot übergestreift habe, war das wirklich emotional für mich“, sagt der Basketball-Profi des Syntainics MBC im Blick zurück auf sein Debüt für den Deutschen Basketball-Bund (DBB) im WM-Qualifikationsspiel gegen Zypern Anfang Dezember.