Vater Christian war eine Legende "Basketball war meine Rettung": Collin Welp vom Syntainics MBC spricht über sein emotionales Nationalmannschaftsdebüt
Im WM-Qualifikationsspiel gegen Zypern debütierte Welp für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Was seine persönliche Premiere so besonders macht.
Aktualisiert: 12.12.2025, 10:43
Weißenfels. Wie es sich angefühlt hat, zum ersten Mal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen? Collin Welp erinnert sich genau an den Moment: „Als ich mir das Trikot übergestreift habe, war das wirklich emotional für mich“, sagt der Basketball-Profi des Syntainics MBC im Blick zurück auf sein Debüt für den Deutschen Basketball-Bund (DBB) im WM-Qualifikationsspiel gegen Zypern Anfang Dezember.