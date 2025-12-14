Dem Abfahrtsieg in St. Moritz will Emma Aicher im Super-G ein weiteres Erfolgserlebnis folgen lassen. Doch daraus wird nichts. Am Ende jubelt eine Überraschungssiegerin.

St. Moritz - Einen Tag nach ihrem Abfahrts-Coup ist Emma Aicher beim Super-G-Weltcup im schweizerischen St. Moritz schon vor der ersten Zwischenzeit gestürzt. Bei einem Sprung verlor die 22-Jährige die Kontrolle, konnte sich nicht mehr auf den Skiern halten und rutschte auf dem Bauch ein Stück den Hang hinunter. „Ich habe die Sprungbewegung einfach nicht gescheit gemacht und habe hinten dringesessen. Dumm einfach“, sagte Aicher in der ARD.

Dabei erlitt die Abfahrtssiegerin vom Samstag keine schlimmeren Blessuren und konnte nach einer kurzen Pause selbstständig den Berg hinunterfahren. „Ich habe eigentlich gleich gewusst, dass mir nichts fehlt“, sagte Aicher. Der Airbag sei aufgegangen und sie habe deswegen schwer atmen können.

Überraschungssiegerin aus Neuseeland

„Zum Glück ist ihr nichts passiert“, sagte Kira Weidle-Winkelmann. Im Endklassement lag die 29-Jährige als beste Deutsche beim ersten Super-G-Weltcup des Olympia-Winters auf Rang elf. Fabiana Dorigo belegte den 34. Platz.

Den Sieg sicherte sich überraschend Technik-Spezialistin Alice Robinson aus Neuseeland mit 0,08 Sekunden Vorsprung auf die Französin Romane Miradoli. Sofia Goggia aus Italien als Dritte hatte einen Rückstand von 0,19 Sekunden. Top-Favoritin Lindsey Vonn aus den USA belegte mit 0,27 Sekunden Rückstand den vierten Rang.