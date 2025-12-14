Ein 2:2 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfB 1906 Sangerhausen und SG Union Sandersdorf am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Sangerhausen/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der VfB 1906 Sangerhausen und die SG Union Sandersdorf am Sonntag 2:2 (0:0) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Patrick Menz (Könnern) drei Gelbe Karten an die Gäste (32., 39., 42.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Ben Grenzebach (VfB 1906 Sangerhausen) netzte in der 4. Minute der zweiten Halbzeit (49.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tobias Nitsche den Ball ins Netz (55.).

In der 74. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Sangerhausens Grenzebach konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Tim Hering wurde für Lennox Ruppe eingesetzt. Auf der Gastseite verließ Felix Herzel für Moritz Franzke den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Moritz Franzke, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Sandersdorfer zu erreichen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Union Sandersdorf

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Buchhorn, Ehrich, Ruppe (87. Hering), Bärwolf, Schütz, Grenzebach, Halle, Schremmer, Lange (90. Nicolai), Bühling

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Nitsche, Koto'o Djouokou, Wieczorek (51. Seide), Groh, Mittmeier, Pätzke, Uhte, Osterland, Stagat, Herzel (82. Franzke)

Tore: 1:0 Ben Grenzebach (49.), 1:1 Tobias Nitsche (55.), 2:1 Ben Grenzebach (77.), 2:2 Moritz Franzke (90.+2); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Andreas Grundmann, Sebastian Bosch; Zuschauer: 15