Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich die VfB Germania Halberstadt A1 vor 40 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen die Turbine Halle freuen.

Halberstadt/MTU. Die 40 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten das Team aus Halle mit 3:0 (2:0) souverän.

Gleich nach dem Anstoß schoss Finn Luca Stemmler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Halberstädter waren aber noch nicht fertig: In Minute 34 wurde ein weiteres Tor durch Youen Schrader erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Zwei Minuten nach Anstoß gelang es Schrader, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (47.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Knoche (79. Richter), Stemmler (73. Bönicke), Stender (56. Michl), Kosock, Naujoks, Simon, Leopold (56. Schneider), Schrader, Schürmann, Lancine (79. Leube)

Turbine Halle: Worch – Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad), Hohl (83. Dichtl), Ries, Só (75. Förster), Canabate Kasparek, Zaeske (46. Sultanaliev), Waschkowitz, Brandt, Merschky, Saile

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40