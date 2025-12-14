Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unfassbaren 9:0 (3:0) fegte das Team des MSV Eisleben den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Sonntag vom Platz.

Eisleben/MTU. 9:0 (3:0) in Eisleben: Ganze neun Bälle hat die Mannschaft von Steffen Bormann, der MSV Eisleben, am Sonntag im Tor der Besucher aus Nietleben untergebracht.

Gleich nach dem Anstoß schoss Andrin Dubova das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Die Eisleber legten in der 36. Spielminute nach. Diesmal war Leandros Paris Markou der Torschütze.

MSV Eisleben führt nach 36 Minuten 2:0

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Hallenser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Niclas Ebert traf in Minute 45, Ben Neugebauer in Minute 58, John Beese in Minute 72, Yannik Rische in Minute 74, Markou in Minute 83 und Yannik Rische in Minute 86. Spielstand 8:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 9

Unmittelbar darauf gelang es Rische, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 9:0 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

MSV Eisleben: Bock – A. Schmidt, Beese, Rische, Markou, L. Schmidt, Ebert, Dubova, Engel

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Silber, Thiele, Schröder, Tröger, Scharschuh, Preuß, Kastner, Wendt

Tore: 1:0 Andrin Dubova (3.), 2:0 Leandros Paris Markou (36.), 3:0 Niclas Ebert (45.), 4:0 Ben Neugebauer (58.), 5:0 John Beese (72.), 6:0 Yannik Rische (74.), 7:0 Leandros Paris Markou (83.), 8:0 Yannik Rische (86.), 9:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Zuschauer: 57