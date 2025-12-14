Erstmals in dieser Saison stehen die deutschen Frauen im Zweierbob komplett auf dem Podium. Dabei fährt Laura Nolte weiter in ihrer eigenen Liga.

Lillehammer - Die Olympiasiegerinnen Laura Nolte und Deborah Levi haben im dritten Rennen ihren dritten Weltcupsieg im Zweierbob eingefahren. Beim deutschen Dreifacherfolg verwies das Duo in Lillehammer Kim Kalicki, die mit Talea Prepens fuhr, auf Rang zwei. Weltmeisterin Lisa Buckwitz kam als Dritte erstmals in dieser Saison aufs Podium. Buckwitz musste im zweiten Lauf ihre muskulär angeschlagene Anschieberin Kira Lipperheide durch Neele Schuten ersetze, schaffte aber dennoch wie die Siegerinnen in 5,26 Sekunden einen Startrekord.

„Wir sind super zufrieden. Ich hätte nicht mit Startrekord gerechnet“, sagte Nolte, die am Samstag im Monobob auf Platz drei fuhr. Die 27-Jährige vom BSC Winterberg hatte dabei 0,48 Sekunden Rückstand auf die siegreiche Australierin Breeana Walker.

Im Zweierbob fährt sie aktuell in ihrer eigenen Liga. Bei ihrem dritten Sieg in Serie hatte sie 0,56 Sekunden Vorsprung auf Kalicki, die mit Prepens eine Weltcup-Debütantin auf den Schlitten hatte und sich zufrieden äußerte: „Der Start war sehr, sehr gut. Da muss noch ein bisschen Routine rein.“