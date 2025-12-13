Der SSC Weißenfels erzielte am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 125 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Weißenfels/MTU. Die 125 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen mit 2:0 (1:0) souverän.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Maximilian Oha, als Yannick Luib für Weißenfels traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

SSC Weißenfels baut Vorsprung auf 2:0 aus – 92. Minute

Am Ende des Duells sollte es dem SSC Weißenfels noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Timm Koch den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (90.+2). Damit war der Erfolg der Weißenfelser entschieden.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SSC Weißenfels: Lohmann – Raßmann (63. Kopp), Purrucker (86. Schneider), Zerbe (74. P. Koch), Löser (63. Zozulia), Schumann, Hafkesbrink, Luib (90. Beyer), T. Koch, Puphal, Dierichen

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hlynianyi, Ludwig (72. Potapenko), Gründling (63. Hoffmann), Weimann, Galushyn, Hadaschik, Böhme, Elflein (46. Born), Ehrhardt (63. Litzenberg), Bauer

Tore: 1:0 Yannick Luib (45.), 2:0 Timm Koch (90.+2); Zuschauer: 125