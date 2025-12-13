Fußball-Landesklasse 4: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SV GOLPA vor 36 Zuschauern gegen die SG 1919 Trebitz mit einem überlegenen 11:0 (3:0) durch.

Möhlau/MTU. Die Möhlauer haben am Samstag dem Rivalen aus Trebitz überlegene elf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 11:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Kevin Götz (SV GOLPA) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Möhlauer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Simon Frank Thiecke der Torschütze (43.).

Minute 43: SV GOLPA mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Möhlauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer René Brückner im gegnerischen Tor. Julian Schmidt traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 51, Tino Vetter in Minute 54, Simon Frank Thiecke in Minute 61, Reiche zweimal in Minute 76 und 81, Thiecke in Minute 86 und Lenny Fabien Schmidt in Minute 89. Spielstand 10:0 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Nach wenigen Momenten gelang es Alois Rieschick, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 11:0 zu festigen (90.). Der SV GOLPA sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SG 1919 Trebitz

SV GOLPA: Hennig – Micklisch, L. F. Schmidt, J. Schmidt, Thiecke, Neumann, Schröter (62. Neuwirth), Vetter (71. Kästner), Götz (62. Reiche), Krause, Reichmann (62. Rieschick)

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Tawfik Kinani, Kirschke, Gröber, Poenicke, Schütz, Haberzeth, Preuß, Höppner, Schneider, Meene

Tore: 1:0 Kevin Götz (30.), 2:0 Simon Frank Thiecke (43.), 3:0 Julian Schmidt (45.+1), 4:0 Julian Schmidt (51.), 5:0 Tino Vetter (54.), 6:0 Simon Frank Thiecke (61.), 7:0 Max Reiche (76.), 8:0 Max Reiche (81.), 9:0 Simon Frank Thiecke (86.), 10:0 Lenny Fabien Schmidt (89.), 11:0 Alois Rieschick (90.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Laurence Steffen, Torsten Wünsch; Zuschauer: 36