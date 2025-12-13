Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem SC Freital ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den FC Grimma.

Freital/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SC Freital und FC Grimma mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 217 Fußballfans waren in der WGF-Arena Stadion des Friedens live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es düster aus. Doch dann brachte Robin Fluß den Gastgeber in Führung (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FC Grimma

SC Freital: Kamenz – Menz, Herold (86. Ranninger), Von Brezinski, Fluß (89. Milicevic), Tänzer (70. Hendrich), Schulze (70. Heidler), Adler, Böcker, Michael, Weidauer (86. Seyfert)

FC Grimma: Cap – Mattheus (74. Hübner), Markus (84. Förster), Werner, Janz, Kind, Rieger, Vogel, Ziffert, Pistol, Kaba (84. Seidl)

Tore: 1:0 Robin Fluß (70.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Michael Näther, Karl Krompaß; Zuschauer: 217