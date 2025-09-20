weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Leichtathletik-WM: Neugebauer-Konkurrent Ehammer büßt alle Chancen ein

Die deutschen Leichtathleten dürfen auf eine Medaille der Zehnkämpfer hoffen. Leo Neugebauer mischt in der Spitzengruppe mit. Der nächste Konkurrent verabschiedet sich.

Von dpa Aktualisiert: 20.09.2025, 12:40
Simon Ehammer büßt im Zehnkampf alle Medaillenchancen ein.
Tokio - Beim Kampf um die WM-Medaillen im Zehnkampf hat sich der nächste Kandidat auf einen Spitzenplatz verabschiedet. Der Schweizer Simon Ehammer, der nach drei Disziplinen Rang drei belegt hatte, büßte bei der Leichtathletik-WM in Tokio im Hochsprung alle Medaillenchancen ein. Der 25-Jährige leistete sich bei 1,93 Meter drei Fehlversuche und konnte dadurch in dieser Disziplin keinen Punkt gewinnen. 

Kurz vor dem Start hatte Vize-Weltmeister und Tokio-Olympiasieger Damian Warner aus Kanada abgesagt. Er musste nach eigenen Angaben das Abschlusstraining wegen Achillessehnenproblemen abbrechen. Nach einer Untersuchung wurde kein Riss festgestellt, aber eine WM-Teilnahme war für Warner wegen der Beschwerden nicht möglich.

Im Vorfeld hatte schon Olympiasieger Markus Rooth aus Norwegen den Wettkampf streichen müssen. Der 23-Jährige hatte sich bei einem Trainingsunfall verletzt.