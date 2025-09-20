Kantersieg für die SG Döllnitz: Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) feiern. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 13:3 (9:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Karl Niclas Trisch für Döllnitz traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Schkopauer legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Trisch der Torschütze (7.).

Im Anschluss waren die zurückliegenden Weißenfelser dran: Jil Rößler schoss und traf in Spielminute 21. Eine wirkliche Gefahr erwuchs den Schkopauern daraus zunächst nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Trisch verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (25., 27., 29., 30., 33., 37., 45.). Langendorf/Zorbau legte nochmal vor. Leon Pascal Kanietzka schoss und traf in Minute 59. Trisch versenkte den Ball in Minute 63 noch einmal. Langendorf/Zorbau legte nochmal vor. Frank Alexander Konietzka traf in Spielminute 73. Anton Mauder schoss und traf in der 83. Spielminute, gefolgt von Luis Felix Eckert (88.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) kassierte einmal Gelb. Spielstand 12:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Döllnitz e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nach wenigen Momenten gelang es Bültermann, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+2). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die SG Döllnitz sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SG Döllnitz: Petzold – Mehlhose (57. Eska), Lizon, Harmatha, Querfeld, Eckert, Seifert, Ofiara (45. Mauder), Bültermann, Voigt (45. Schumacher), Trisch

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Linke, Gontscharow, Panser, Ostermann (30. Petersen), (45. Pydde), Heil, Konietzka, Rößler, Vorwerk, Kanietzka

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (2.), 2:0 Karl Niclas Trisch (7.), 2:1 Jil Rößler (21.), 3:1 Karl Niclas Trisch (25.), 4:1 Mika Ben Bültermann (27.), 5:1 Levin Taylor Querfeld (29.), 6:1 Oskar Voigt (30.), 7:1 Helge Leonard Lizon (33.), 8:1 Lio Xavier Ofiara (37.), 9:1 Karl Niclas Trisch (45.), 9:2 Leon Pascal Kanietzka (59.), 10:2 Karl Niclas Trisch (63.), 10:3 Frank Alexander Konietzka (73.), 11:3 Anton Mauder (83.), 12:3 Luis Felix Eckert (88.), 13:3 Mika Ben Bültermann (90.+2); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30