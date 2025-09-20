Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 5:1 (3:0) ging der 1. FC Lok Stendal von Trainer Toralf Meier aus dem Kräftemessen mit der Turbine Halle vom Platz.

Stendal/MTU. Fünfmal hat der 1. FC Lok Stendal am Samstag gegen die Rivalen aus Halle eingenetzt. 5:1 (3:0) für die Stendaler.

Philip Braunschweig (1.FC Lok Stendal) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Elias Wolff den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (2.).

2. Minute: 1. FC Lok Stendal baut Führung auf 2:0 aus

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Wolff konnte in Minute 43 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle. In Minute 51 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Danylo Koshyk traf für Stendal in Minute 85. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Jakob Ziekau, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Stendaler haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Ziekau, Korbani, Völzke (65. Loock), Amiti (46. Schulze), Lauck, Stoll, Meinelt, Braunschweig (61. Dimonenko), Wolff, Lagemann (80. Koshyk)

Turbine Halle: Worch – Sommer, Hildebrandt (46. Saile), Schischka (60. Fox), Sikora, Nordhausen, Sultanaliev (75. Natusch), Brandt, Zaeske, Waschkowitz, Alassaf Alasaad (46. Só)

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (2.), 2:0 Elias Wolff (2.), 3:0 Elias Wolff (43.), 3:1 Jalozinho Só (51.), 4:1 Danylo Koshyk (85.), 5:1 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Alexander Fürst, Julian Hellwig; Zuschauer: 34