Zeitz/MTU. Der 1. FC Zeitz und der SV Großgräfendorf haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 5:4 (2:4).

Nach gerade einmal 15 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Moritz Hofmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lennie Kämpfe den Ball ins Netz (19.).

19. Minute 1. FC Zeitz gleichauf mit SV Großgräfendorf – 1:1

Unentschieden. Die Lauchstädter schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Jonas Henze traf in der 26. Minute, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). Es wollte den Großgräfendorfern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Julius Christopher Rolke versenkte den Ball in der 38. Spielminute, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Ali Abdullahi Hassan den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Zeitz sicherte (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Zeitzer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Brausch (24. Eckardt), Müller, Schröter (47. Abdullahi Hassan), Thäle (30. Flesch), Kämpfe, Felgenträger, Rieger, Medovkin, Rolke, Rothe

SV Großgräfendorf: Deubel – Weniger, Werner, Tietze, Henze, Bunzel (84. Lautenschläger), Ernst, Geier, Uhlmann (57. Wolf), Hofmann, Meyer (30. Goldschmidt)

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35