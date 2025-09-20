Fußball-Landesklasse 2: Mit einem haushohen Ergebnis von 1:7 (0:2) verließ der SV Eintracht Gommern am Samstag das Sportforum. Der Magdeburger SV Börde fuhr siegreich nach Hause.

Gommern/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Florian Sprengler hat am Samstag vor 25 Zuschauern im Sportforum ganze sieben Bälle einstecken müssen. Die Partie endete 1:7 (0:2).

David Berlin traf für den Magdeburger SV Börde in Minute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Patrick Kreutzer (37.) erzielt wurde.

Minute 37: SV Eintracht Gommern 0:2 im Hintertreffen

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Max Bellach. Louis Rebone konnte in Minute 53 einnetzen und Randel legte in Minute 66 nach. Es lief nicht gut für den SV Eintracht Gommern. In Minute 75 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Gommeraner zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Theo Lange traf für Magdeburg in Minute 90 und Patrick Kreutzer in Minute 90. Spielstand 6:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Mathias Rhode den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:7 erweiterte (90.+4). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden. In Spielminute 94 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – Magdeburger SV Börde

SV Eintracht Gommern: Bellach – Schellbach, Hübener, Werban (68. Thiem), Napiontek, Kunitschke (46. Knobloch), Randel, Tuente, Schmidt, Sindermann, Hoppe

Magdeburger SV Börde: König – Boeke, Wolff (81. Johne), Rhode, Kreutzer, Berlin, Rebone (56. Blümel), Brussig (65. Lange), Schüßler, Rebone, Wesemeier

Tore: 0:1 David Berlin (22.), 0:2 Patrick Kreutzer (37.), 0:3 Louis Rebone (53.), 0:4 David Berlin (66.), 1:4 Niclas Randel (75.), 1:5 Theo Lange (90.), 1:6 Patrick Kreutzer (90.+1), 1:7 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Lutz Schmidt; Zuschauer: 25