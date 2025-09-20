Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV glückte dem 1. FC Zeitz ein 5:4 (2:4)-Triumph über den SV Großgräfendorf.

Zeitz/MTU. Der 1. FC Zeitz und der SV Großgräfendorf haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 5:4 (2:4).

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Moritz Hofmann für Großgräfendorf traf und in Minute 15 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Lauchstädter konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Lennie Kämpfe der Torschütze (19.).

Minute 19 1. FC Zeitz und SV Großgräfendorf im Gleichstand – 1:1

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Lauchstädter legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Jonas Henze schoss und traf in der 26. Minute, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). Die Zeitzer blieben ihnen auf den Fersen. Julius Christopher Rolke schoss und traf in Spielminute 38, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Ali Abdullahi Hassan den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Zeitz sicherte (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Zeitzer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Felgenträger, Rolke, Rieger, Schröter (47. Abdullahi Hassan), Medovkin, Brausch (24. Eckardt), Rothe, Müller, Thäle (30. Flesch), Kämpfe

SV Großgräfendorf: Deubel – Tietze, Ernst, Meyer (30. Goldschmidt), Bunzel (84. Lautenschläger), Werner, Uhlmann (57. Wolf), Hofmann, Weniger, Henze, Geier

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35