Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 0:7 (0:3) verließ die JSG Halle Nord an diesem Wochenende den Sportplatz Seeben in Halle. Der BSV Halle-Ammendorf fuhr siegreich nach Hause.

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Andreas Kiesow hat am Samstag vor 30 Zuschauern auf dem Sportplatz Seeben ganze sieben Treffer kassiert. Die Partie endete 0:7 (0:3).

Dustin Scheller (BSV Halle-Ammendorf) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten in der 36. Spielminute nach. Diesmal war Lias Noah Eitner der Torschütze.

JSG Halle Nord hinkt 0:2 hinterher – Minute 36

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Matthias Winter im gegnerischen Tor. Elias Meisel traf in Minute 44, Lukas Rötzschke in Minute 51 und Sean-Anthony Apelt zweimal in Minute 55 und 69. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Hallenser durch Auswechslung nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Auf der Gastseite sprangen Leon Warnecke für Niklas Winter und Abdoul Moulin Sare für Maximilian-Elias Pötzsch ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Leon Warnecke den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:7 festigte (89.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. Die JSGer sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – BSV Halle-Ammendorf

JSG Halle Nord: Hönicke – Dreier, Eichhorn (28. Wiesen), Heumann, Marks (58. Renner), Hapke (32. Wendler), Hengmith (38. Hufenreiter), Simmert, Machatsch, Renneberg, Theibach (46. Meisterknecht)

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Scheller, Winter (71. Warnecke), Rötzschke, Elsner, Eitner, Pötzsch (73. Sare), Metzler, Apelt, Meisel (68. Lebenda), Schwabach (46. Müller)

Tore: 0:1 Dustin Scheller (11.), 0:2 Lias Noah Eitner (36.), 0:3 Elias Meisel (44.), 0:4 Lukas Rötzschke (51.), 0:5 Sean-Anthony Apelt (55.), 0:6 Sean-Anthony Apelt (69.), 0:7 Leon Warnecke (89.); Schiedsrichter: Mohammad Fareed Safi (Halle); Zuschauer: 30