Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der BSV Halle-Ammendorf II über einen soliden 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

Halle/MTU. Die Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Dölau mit 3:1 (2:0) souverän.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Justin Thurm das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Lennart Klein (37.) erzielt wurde.

BSV Halle-Ammendorf II führt mit 2:0 – Minute 37

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Jordi Gonzalez Sospedra den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (88.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert. Der BSV Halle-Ammendorf II hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Thurm (90. Brock), Bergmann, Große, Kanditt, Piven, Klein (89. Kettmann), Kirchbach, Beyer, Unger (63. Schieritz), Schmidt (65. Gonzalez Sospedra)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Kleinert, Lindenhahn, Balbach (58. Öder), (74. Ranft), Dinter, Hermann, Dragon, Richter (46. Troitzsch), Freund (77. Götz), Wittmann

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff