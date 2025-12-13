Donovan Mitchell überragt bei Clevelands Aufholjagd im Schlussviertel. Superstar Stephen Curry und seine Golden State Warriors kommen dagegen nicht richtig in Schwung.

Washington - NBA-Profi Donavan Mitchell hat mit einer überragenden Leistung im Schlussviertel die Cleveland Cavaliers zum Sieg gegen die Washington Wizards geführt. Beim derzeit schlechtesten Team der nordamerikanischen Basketball-Profiliga holte sich der Champion von 2016 trotz 15-Punkte-Rückstand zu Beginn des vierten Durchgangs letztlich mit 130:126 den 15. Saisonerfolg.

Mitchell erzielte 24 seiner 48 Zähler allein im vierten Durchgang und hatte damit großen Anteil am Cavaliers-Comeback. Die Wizards sind mit lediglich drei Erfolgen aus 23 Partien das Team mit der schlechtesten Bilanz. Cleveland ist dagegen als Tabellensiebter in der Eastern Conference auf Playoff-Kurs.

Currys 39 Punkte reichen nicht

Den Golden State Warriors reichten indes selbst 39 Punkte von Superstar Stephen Curry nicht zum Sieg. Das Team aus der Western Conference verlor gegen die Minnesota Timberwolves mit 120:127 und kommt mit einer ausgeglichenen Saison-Bilanz von 13:13 weiterhin nicht richtig in Schwung.