Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem VfB 1906 Sangerhausen ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den SC Bernburg.

Sangerhausen/MTU. Die 76 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten das Team aus Bernburg mit 2:1 (1:0) knapp.

In Minute 12 schoss Patrick Olbricht das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Der SC Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen (34.). Die Sangerhäuser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Gabriel Edgar Schneider der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

VfB 1906 Sangerhausen führt in Minute 49 mit 2:0

In der 66. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SC Bernburg kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Leon Christian Schmidt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Bernburg erlangte (87.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Bernburg noch eine Rote Karte ein. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SC Bernburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Lange (73. J. Stöhr), Kern, Schäffner, Olbricht, Hildebrandt, F. Stöhr, Wagenhaus (69. Sonnenberg), Schneider (90. Reiber), Scholz (79. Schulz), Weick (90. Hennig)

SC Bernburg: Friedrich – Schmidt, Giemsa, Fahland (88. Heute), Staat, Krishteyn, Krüger, Schauer, Lange (59. Raeck), Lange (88. Gohl), Becker (59. Hilmer)

Tore: 1:0 Patrick Olbricht (12.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (49.), 2:1 Leon Christian Schmidt (87.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Eric Bregulla, Kilian Kunert; Zuschauer: 76