Für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen endete der 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG 1948 Reppichau mit 2:3 (0:2).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und die SG 1948 Reppichau haben sich am Freitag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:3 (0:2).

Tim Wollmerstädt (SG 1948 Reppichau) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Reppichauer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Wollmerstädt der Torschütze (22.).

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Kai Kozlowski/Bitterfeld-Wolfen (76.), gefolgt von Kilian Konicki (1. FC Bitterfeld-Wolfen) in Minute 90.+2. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur kurz darauf gelang es Niels De Wispelaere, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Reppichauer zu entscheiden (90.+3). In Spielminute 93 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SG 1948 Reppichau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seidel (62. Baum), Brand, Konicki, Kozlowski, Giss (72. Toldea), Hartung, Schröter, Marku (27. Schlömer)

SG 1948 Reppichau: Storm – Wollmerstädt (45. Marx), Pelz, Gassner, De Wispelaere, Wartemann, Stock, Ehrenberg, Bachmann

Tore: 0:1 Tim Wollmerstädt (11.), 0:2 Tim Wollmerstädt (22.), 1:2 Kai Kozlowski (76.), 2:2 Kilian Konicki (90.+2), 2:3 Niels De Wispelaere (90.+3); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20