Lützen/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Lützener Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit der TSG Wörmlitz-Böllberg verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:5 (1:2).

Malte Laufer (TSV Eintracht Lützen) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Lützener konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Faruk Ilyas Ölmez der Torschütze (30.).

TSV Eintracht Lützen und TSG Wörmlitz-Böllberg – 1:1 in Minute 30

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Wörmlitz-Böllbergs Allasan Diouf Moussa Diop konnte seinem Team in Minute 38 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Lützen. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 20 (51.) und Spieler Nummer 20 (73.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Emir Redzhebov den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 ausbaute (85.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert. In Spielminute 92 handelte sich die TSG Wörmlitz-Böllberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – TSG Wörmlitz-Böllberg

TSV Eintracht Lützen: Bui – Weiß, F. M. Nadolny, Laufer, K. Nadolny, Hristov, Neidhold, Tober, Pretzsch, Meyer, Staude

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Ouedraogo, Haase (46. Gorgas), Schulze, Schulze, Redzhebov, Abo Zamr, Ölmez, Löbel, Moussa Diop

Tore: 1:0 Malte Laufer (27.), 1:1 Faruk Ilyas Ölmez (30.), 1:2 Allasan Diouf Moussa Diop (38.), 1:3 Faruk Ilyas Ölmez (51.), 1:4 Faruk Ilyas Ölmez (73.), 1:5 Emir Redzhebov (85.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 20