Der Rücktritt von Marco Ramondino hat die Entscheider des Syntainics MBC kalt erwischt. Warum Sportchef Silvano Poropat gern weiter mit dem Italiener gearbeitet hätte.

So will Legende Silvano Poropat den Syntainics MBC aus der Krise führen

Weißenfels/MZ - Silvano Poropat war überrascht. Natürlich: Nach sieben Bundesliga-Niederlagen in Serie wurde der Druck auf Marco Ramondino als Cheftrainer des Syntainics MBC immer größer. Doch dass der Italiener nach der 84:110-Pleite gegen Trier zurücktreten würde, „bedauere auch ich sehr“, sagt Poropat, der Sportdirektor des Erstligisten aus Weißenfels – und zugleich Nachfolger von Ramondino, zumindest interimsweise.