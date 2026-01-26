Nach der siebten Bundesliga-Niederlage in Folge tritt Marco Ramnodino als Trainer des Syntainics MBC zurück. Silvano Poropat soll den Absturz aufhalten. Wie lange bleibt er?

Weissenfels/MZ/TG. - Das Debakel war für Marco Ramondino offenbar ein Rückschlag zu viel. Nach dem 84:110 gegen Aufsteiger Gladiators Trier am vergangenen Samstagabend, der höchsten Niederlage in dieser Saison für den Syntainics MBC, sei der italienische Trainer mit dem Wunsch nach einer Vertragsauflösung an die Entscheider des Basketball-Bundesligisten herangetreten. So schrieben es die Weißenfelser am Montagabend, als sie die Trennung von Ramondino bekanntgaben. „Ich bedauere Marcos Entscheidung, die auch für mich überraschend kam“, erklärte Sportchef Silvano Poropat, der als Interimstrainer einspringen wird.