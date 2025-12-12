Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Gastgeber BSV 79 Magdeburg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein 2:2 (1:2)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der BSV 79 Magdeburg und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Freitag 2:2 (1:2) getrennt.

Gleich nach dem Anstoß schoss Janis Klinzmann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Die Magdeburger konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Jan Theile der Torschütze (22.).

22. Minute BSV 79 Magdeburg und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt im Gleichstand – 1:1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Theile konnte seinem Team in Minute 44 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der BSV 79 Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Heyse.

In Minute 65 fiel der finale Treffer der Partie. 20 Minuten nach Anpfiff gelang es Philipp Glage, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erlangen (65.). In Spielminute 68 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV 79 Magdeburg hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Yakhyaev, Glage, Hartwig (67. Kokert), Horn (67. Ellrich), Gröschner, Krüger, Heyse, Klinzmann, Spiering, Ngou

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Koopmann, Iyamu, Fischer, Hildebrandt, Theile (83. Schneider), Niemann, Alali Alhamad, Klawunn, Awal, Kutz (78. Zarek)

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (10.), 1:1 Jan Theile (22.), 1:2 Jan Theile (44.), 2:2 Philipp Glage (65.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Lutz Schmidt; Zuschauer: 45