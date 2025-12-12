Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SC Bernburg.

Sangerhausen/MTU. Am Freitag konnten die Fußballfans im Friesenstadion Pl.2 eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Sangerhäuser gewannen gerade so mit 2:1 (1:0) gegen die Rivalen aus Bernburg.

Patrick Olbricht (VfB 1906 Sangerhausen) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SC Bernburg steckte einmal Gelb ein (34.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Gabriel Edgar Schneider den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Minute 49: VfB 1906 Sangerhausen führt mit zwei Toren

In der 66. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SC Bernburg kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Leon Christian Schmidt, den Ball ins Netz zu befördern und den Bernburgern noch ein Tor zu bescheren (87.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Bernburg noch eine Rote Karte ein. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SC Bernburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick (90. Hennig), Scholz (79. Schulz), Schneider (90. Reiber), Olbricht, Lange (73. J. Stöhr), Kern, F. Stöhr, Wagenhaus (69. Sonnenberg), Schäffner, Hildebrandt

SC Bernburg: Friedrich – Krüger, Fahland (88. Heute), Becker (59. Hilmer), Giemsa, Krishteyn, Schmidt, Staat, Lange (88. Gohl), Lange (59. Raeck), Schauer

Tore: 1:0 Patrick Olbricht (12.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (49.), 2:1 Leon Christian Schmidt (87.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Eric Bregulla, Kilian Kunert; Zuschauer: 76