Für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen endete der 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG 1948 Reppichau mit 2:3 (0:2).

Tim Wollmerstädt (SG 1948 Reppichau) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Reppichauer legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Wollmerstädt der Torschütze (22.).

1. FC Bitterfeld-Wolfen liegt 0:2 zurück – Minute 22

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Kai Kozlowski/Bitterfeld-Wolfen (76.), gefolgt von Kilian Konicki (1. FC Bitterfeld-Wolfen) in Minute 90.+2. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Schon eine Minute darauf konnte Niels De Wispelaere (Reppichau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Reppichauer Elf erzielen (90.+3). In Spielminute 93 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SG 1948 Reppichau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Hartung, Kozlowski, Seidel (62. Baum), Konicki, Giss (72. Toldea), Schröter, Brand, Marku (27. Schlömer)

SG 1948 Reppichau: Storm – Wartemann, Stock, De Wispelaere, Bachmann, Wollmerstädt (45. Marx), Pelz, Gassner, Ehrenberg

Tore: 0:1 Tim Wollmerstädt (11.), 0:2 Tim Wollmerstädt (22.), 1:2 Kai Kozlowski (76.), 2:2 Kilian Konicki (90.+2), 2:3 Niels De Wispelaere (90.+3); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20