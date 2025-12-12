Kein Punktgewinn für 1. FC Bitterfeld-Wolfen: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit 2:3 (0:2) einen Misserfolg gegen die SG 1948 Reppichau einstecken.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und die SG 1948 Reppichau am Freitag 2:3 (0:2) getrennt.

Nach lediglich elf Minuten schoss Tim Wollmerstädt das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor – wieder durch Wollmerstädt (22.) erzielt wurde.

1. FC Bitterfeld-Wolfen hinkt 0:2 hinterher – Minute 22

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Kai Kozlowski/Bitterfeld-Wolfen (76.), gefolgt von Kilian Konicki (1. FC Bitterfeld-Wolfen) in Minute 90.+2. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Niels De Wispelaere den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Reppichau sicherte (90.+3). In Spielminute 93 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SG 1948 Reppichau

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seidel (62. Baum), Giss (72. Toldea), Schröter, Brand, Hartung, Konicki, Kozlowski, Marku (27. Schlömer)

SG 1948 Reppichau: Storm – Ehrenberg, Pelz, Bachmann, Gassner, Wartemann, De Wispelaere, Wollmerstädt (45. Marx), Stock

Tore: 0:1 Tim Wollmerstädt (11.), 0:2 Tim Wollmerstädt (22.), 1:2 Kai Kozlowski (76.), 2:2 Kilian Konicki (90.+2), 2:3 Niels De Wispelaere (90.+3); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20