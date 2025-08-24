Ihre Schwester Serena Williams hat ihre Karriere beendet. Venus Williams spielt jetzt sogar wieder ein Grand-Slam-Turnier. Bei den US Open wird sie im Rampenlicht stehen.

New York - Auch mit 45 Jahren fiebert Tennisstar Venus Williams noch ihrem Auftritt bei den US Open entgegen - und Tennis möchte sie auch als Seniorin noch spielen. „Ich glaube, ich werde immer Tennis spielen. Es ist in meiner DNA. Es ist also egal, ob jetzt oder in 30 Jahren“, sagte die ältere Schwester der zurückgetretenen Serena Williams in New York.

„Wir werden alle hier sein, wir werden alle Bälle schlagen. Vielleicht komme ich zurück, um zuzuschauen. Vielleicht werde ich sagen, dass ich es besser gemacht habe, und es wird nicht wahr sein“, sagte die Amerikanerin. „Aber auf jeden Fall wird Tennis immer einer der wichtigsten Teile meines Lebens sein.“

Venus Williams auf der größten Tennis-Bühne

Am Montagabend (Ortszeit) wird die ältere Schwester von Serena Williams zwei Jahre nach ihrem zuvor letzten Grand-Slam-Auftritt in New York antreten. Und die zweimalige US-Open-Gewinnerin bekommt dafür die größte Bühne: Sie bekommt es im gut 23.000 Zuschauer fassenden Arthur-Ashe-Stadium mit der Tschechin Karolina Muchova zu tun.

„Es ist super aufregend, wieder dabei zu sein. Es wird nie langweilig, sondern immer spannender“, sagte Venus Williams: „Ich liebe meinen Job.“

2000 und 2001 hatte sie bei den US Open triumphiert. Nun erhielt sie von den Veranstaltern eine Wildcard. Nach Angaben des Weltverbands wird Venus Williams die älteste Einzelteilnehmerin seit Renee Richards, die 1981 mit 47 Jahren bei den US Open antrat.

„Ich möchte mein Bestes geben“, sagte Venus Williams über ihre Erwartungen. „Ich habe nicht so viel gespielt wie die anderen Spieler, daher ist es eine andere Herausforderung, wenn man damit umgehen muss. Also versuche ich einfach, Spaß zu haben, entspannt zu bleiben und mein Bestes zu geben.“

Im Juli hatte Venus Williams erstmals seit August 2023 wieder ein Einzel auf der WTA-Tour gewonnen. Im vergangenen Sommer hatte sich die frühere Nummer eins der Welt sich an der Gebärmutter operieren lassen, sie hatte zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Nun ist sie bei den US Open zurück.