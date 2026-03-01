In dieser Hallen-Saison hat Weitspringerin Malaika Mihambo so ihre Probleme. Bei den deutschen Meisterschaften geht ihre Titelserie trotzdem weiter.

Für Malaika Mihambo verlief die Hallensaison vor den deutschen Meisterschaften nicht rund.

Dortmund - Weitspringerin Malaika Mihambo ist zum neunten Mal in Serie deutsche Hallenmeisterin. Die 32-Jährige von der LG Kurpfalz siegte bei den Titelkämpfen in Dortmund mit 6,57 Metern vor Libby Buder aus Hamburg. Die deutsche Jahresbeste hatte mit 6,41 Metern zwischenzeitlich sogar geführt.

In diesem Winter war Mihambo auch zuvor nicht über für sie mäßige Weiten hinausgekommen und deswegen nicht als deutsche Nummer eins nach Dortmund gekommen. Dort startete sie mit 6,37 Metern und traf dabei das Brett nicht, dann folgten zwei ungültige Versuche. Anschließend gelang ihr der Sprung zum Sieg, aber keine Top-Weite.

Beim Istaf Indoor in Berlin am kommenden Freitag wird Mihambo dann ihre Hallensaison beenden. Auf die Weltmeisterschaften vom 20. bis 22. März in Polen verzichtet die Olympiasiegerin von 2021 und zweimalige Freiluft-Weltmeisterin.

Über 800 Meter überzeugte Alexander Stepanov und unterbot in 1:45,84 Minuten erneut die Norm für die Hallen-WM in Torun.