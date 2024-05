Los Angeles - Der ehemalige Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm wird nicht Cheftrainer bei den Los Angeles Kings. Das NHL-Team entschied sich für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem bisherigen Interims-Trainer Jim Hiller.

Sturm, der seit vergangenem Jahr das Kings-Farmteam Ontario Reign als Cheftrainer betreut, war als Nachfolgekandidat gehandelt worden. Er arbeitete von 2018 bis 2022 als Assistenz-Trainer für die Los Angeles Kings und hatte dafür seine Stelle als Bundestrainer nach Olympia-Silber in Sotschi aufgegeben.

Sturm ist auch als Cheftrainer der San Jose Sharks um Nationalspieler Nico Sturm im Gespräch. „Es gibt viele Gerüchte“, sagte er nach dem Playoff-Aus der Reign in der zweitklassigen American Hockey League (AHL) am Sonntag. „Es ist schön, etwas Aufmerksamkeit zu bekommen, da muss ich nicht lügen. Ich denke, ich bin bereit für den nächsten Schritt.“ Sturm machte deutlich, dass er nicht als Co-Trainer zurück in die NHL will. „Ich bin ein Cheftrainer. Wenn nichts klappt, dann bin ich hier“, sagte er über seine Aufgabe bei den Ontario Reign. „Es ist nicht mein Ziel, Assistent zu sein. Ich denke, ich bin ein besserer Cheftrainer als ein Assistent.“