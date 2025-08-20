Strömender Regen sorgt beim Diamond-League-Meeting in Lausanne für schwierige Bedingungen. Nahezu unbeeindruckt zeigen sich Hochspringerin Christina Honsel und die 4x100-Meter-Staffel der Frauen.

Christina Honsel sorgte beim Diamond-League-Meeting in Lausanne für eine Premiere in ihrer Karriere.

Lausanne - Hochspringerin Christina Honsel hat ihre eindrucksvolle Form bestätigt und beim Diamond-League-Meeting in Lausanne für eine Überraschung gesorgt. Die 28-Jährige übersprang in der Schweiz bei strömendem Regen 1,91 Meter und holte sich gemeinsam mit Nicola Olyslagers aus Australien sowie der Polin Maria Zodzik den Sieg. Alle drei Sportlerinnen waren am Ende mit derselben Anzahl an Fehlversuchen höhengleich.

Für Honsel ist es der erste Triumph in der Diamond League überhaupt. Mit dem Erfolg qualifizierte sie sich auch für das Finale der wichtigsten Leichtathletik-Serie der Welt in einer Woche in Zürich.

Honsel macht Hoffnung für die WM

Schon vor knapp eineinhalb Wochen hatte Honsel für Aufsehen gesorgt, als sie bei einem kleineren Event in Heilbronn erstmals in ihrer Karriere die magische Marke von 2,00 Metern übersprang. Die deutsche Meisterin setzte damit auch ein Ausrufezeichen vor der Weltmeisterschaft in Tokio, die vom 13. bis 21. September stattfindet.

Nicht so gut lief es in der Schweiz bei extrem schwierigen Bedingungen für Imke Onnen, die mit 1,86 Meter auf dem geteilten sechsten Platz landete. Ganz ohne gültigen Versuch blieb Paris-Olympiasiegerin Jaroslawa Mahutschich aus der Ukraine. Sie gab nach zwei Sprüngen auf.

Auch deutsche Staffel um Lückenkemper sammelt Selbstvertrauen

Für einen weiteren Erfolg in Lausanne sorgte die deutsche 4x100-Meter-Staffel der Frauen - vor allem dank einer starken Leistung von Gina Lückenkemper. Das Quartett um Sina Mayer, Rebekka Haase, Sophia Junk und Schlussläuferin Lückenkemper gewann in 42,53 Sekunden vor den Niederlanden (42,60 Sekunden) und der Schweiz (42,81 Sekunden) - allerdings in Abwesenheit mehrerer starker Nationen.

Einen Abend zum Vergessen erlebte hingegen Lea Meyer über 3000 Meter Hindernis. Die 27-Jährige kam nicht ins Ziel. Der Stabhochsprung der Frauen musste derweil aufgrund des Wetters mitten im Wettkampf abgebrochen werden.